I consigli dell’Ausl per il ’carrello della salute’

Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, con il patrocinio dei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gambettola e Cesenatico organizza per martedì dalle 16 alle 17.30 in via Fratelli Bandiera 15 "Il carrello della salute". Si tratta di imparare a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà condotto da dietisti e assistenti sanitari del dipartimento di sanità pubblica. L’iscrizione all’incontro è gratuita e si effettuata con una mail a [email protected] oppure tel. 338-1046285 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.