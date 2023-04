I consigli dell’influencer Alex Perfume a ’Lofficina Olfattiva Kosmetica’

L’influencer dei profumi più famoso d’Italia, Alessandro Malandruccolo, in arte Alex Perfume, sarà oggi pomeriggio a Cesena alle 17 a ‘Lofficina Olfattiva Kosmetica’, la ‘bottega’ di nicchia dove si possono scoprire più di 400 fragranze di profumo. Il noto influencer, che aiuterà i clienti in un percorso olfattivo alla ricerca delle essenze profumate, vanta più di 780mila follower su Tik Tok, 100mila su Instagram, 31mila su Youtube.

Nel negozio di via Fantaguzzi il titolare Marco Biondi offre profumi artistici con un pensiero dietro e una storytelling che li accompagna. "Quando un cliente si presenta in negozio – dice Marco Biondi – chiedo sempre se c’è una nota predefinita che vuole ‘indossare’ oppure se si vuole emozionare. Sono tante le emozioni che può dare un profumo. A volte, a causa del carattere o della timidezza, non siamo in grado di comunicare, e il profumo in questo ci aiuta. Ci sono persone timide che vogliono risultare sensuali o viceversa ci sono quelle persone che vogliono addirittura avere un profumo sgarbato o aggressivo anche per allontanare le persone. C’è chi vuole un profumo che tenda a creare buonumore e dia energia, come tutte le fragranze a base di agrumi, a differenza di quelle talcate e cipriate che avvolgono in un abbraccio e donano protezione. Le persone comunicano in base alle fragranze che indossano".

Avvolti in dolci nuvole di profumo i clienti si lasciano consigliare a ‘Officina Olfattiva Kosmetica’. "È fondamentale ascoltare il cliente per capire cosa vuole veramente – dice il titolare - a volte per esempio una persona chiede una fragranza dolce e sceglie una super amara. L’importante è scegliere con la pancia e mai con la testa. È un grande errore farsi consigliare dal fidanzato, ognuno deve scegliere per se stesso". Per un appuntamento galante? "Per la donna che vuole fare colpo consiglio un profumo elegante con una nota sensuale – conclude – e per un uomo rimarrei sul classico con note fresche e legnose".

Annamaria Senni