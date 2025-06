I consulenti del lavoro festeggiano i 60 anni dell’albo provinciale

Grande partecipazione tra le colline meldolesi per celebrare i 60 anni dell’albo provinciale dei Consulenti del lavoro di Forlì-Cesena. Un traguardo importante per una categoria che ha saputo evolversi, passando da semplici gestori amministrativi a consulenti strategici per imprese, lavoratori e istituzioni. La presidente dell’Ordine, Maria Teresa Bonanni, ha ripercorso la storia della professione, evidenziandone la trasformazione: "Siamo diventati professionisti aggiornati e multidisciplinari, garanti della legalità, promotori dell’occupazione e interpreti del cambiamento". Una professione centrale nel mercato del lavoro, sempre più alleata del tessuto produttivo e sociale, pronta ad affrontare le sfide future con competenze in continua evoluzione. "Continueremo a essere presidio di legalità e punto di riferimento nel mondo del lavoro" ha concluso la presidente.

