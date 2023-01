I consulenti finanziari festeggiano 38 anni

La sede dei consulenti finanziari di Savignano sul Rubicone compie 38 anni e si rinnova. Dal primo gennaio scorso i nuovi uffici sono in corso Perticari 45. L’attività venne aperta dai compianti Tino Gori e Gilberto

Gardini nel 1985 e si arricchì per molto tempo della partecipazione dell’ex sindaco Giancarlo Nanni, appena andato in pensione. Ora l’attività viene continuata da Paolo Gori e dal figlio Nicola, appena iscritto all’albo dei consulenti finanziari. Entrambi laureati in economia e commercio, babbo e figlio rappresentano il presente e il futuro di questa realtà consolidata e radicata sul territorio e ora giunta alla terza generazione. Ci sono ancora tante persone che non sanno cosa significa fare il consulente finanziario e lo spiega Paolo Gori: "Non ci possiamo definire imprenditori, ma mentalmente lo siamo e la nostra azienda sono i risparmiatori che ci affidano i loro risparmi, frutto del lavoro di una vita. Il nostro lavoro non consiste nel fare arricchire il cliente o nel fare speculazione, ma lavorare insieme a lui elaborando per la sua famiglia un progetto di investimento capace di proteggere i risparmi da ogni rischio e, fra alti e bassi, di guadagnare costantemente nel tempo. Questo è possibile seguendo un metodo, testato da oltre un secolo sui mercati finanziari di tutto il mondo. Noi non garantiamo il rendimento, ma serietà, professionalità e metodo. Il rendimento sarà la logica conseguenza di tutto questo. Come diceva mio babbo: "Il consulente non è un luminare di chirurgia, ma

è più un medico di famiglia

che sa tutto del cliente, lo conosce ed è in grado di guidarlo su scelte consapevoli".

