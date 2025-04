I conti del Comune, ridotto l’indebitamento

Il sindaco Matteo Gozzoli e gli assessori hanno incontrato i cittadini al Museo della Marineria, per presentare il bilancio di metà mandato della giunta comunale insediata nell’ottobre del 2021 e che andrà in scadenza nella primavera del 2027. Il primo cittadino ha sottolineato che dal 2016, quando è stato eletto per il primo mandato, ad oggi, l’indebitamento del Comune è diminuito di oltre 21 milioni, passando da 60 milioni e 417mila euro a 39 milioni e 323mila euro, ed è stato riscattato il debito di oltre 7 milioni, contratto dalla precedente amministrazione per costruire il polo scolastico di Villamarina. Inoltre nel 2015 la Corte dei Conti aveva accertato un disavanzo di oltre 7 milioni e 231mila euro che è stato azzerato nel precedente mandato.

Gozzoli ha affrontato due temi importanti, l’edilizia scolastica e i ponti: "E’ in dirittura d’arrivo la nuova scuola elementare di viale Torino, siamo già intervenuti sulla scuola di Sala con un miglioramento sismico, sono in corso i lavori all’ex scuola Saffi e presto si aprirà il cantiere nella scuola media Arfelli; sono in progettazione gli adeguamenti sismici delle scuole di via Caboto a Ponente e della scuola di Villalta, mentre a breve partiranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via Leone con la creazione della prima sezione lattanti. A tutto questo va aggiunto che stiamo portando avanti il trasporto scolastico gratuito dai 3 ai 14 anni. Anche per quanto riguarda i ponti c’è un lavoro che non ha precedenti, con la demolizione e ricostruzione del ponte di viale Roma, i nuovi ponti di via Ferrara e via Vetreto. All’orizzonte ci sono il nuovo ponte del Gatto con un investimento di oltre 2 milioni di euro e il nuovo ponte di via Fenili. È stato fatto il punto sui lavori nel lungomare di Ponente, dove è stata realizzata la rete fognaria che prima non esisteva, investendo 2 milioni, e adesso sono in corso i lavori per riqualificare un chilometro di lungomare, la foce del canale Tagliata e gli stradelli, con un investimento di 6 milioni".

Gozzoli ha toccato il tema dell’edilizia popolare, con i 18 nuovi alloggi appena inaugurati nell’ex colonia Prealpi, la riqualificazione degli alloggi in via Pian del Carpine e i lavori per la nuova Stazione di Posta. Sul fronte della sanità, l’ospedale si è dotato di una nuova Tac e si sta costruendo la Casa della Salute. Nel corso della serata si è parlato anche delle iniziative sportive e culturali, con riferimenti alla tappa del Tour de France dello scorso giugno, Nove Colli, Triathlon Challenge, Spartan Race, Attraverso Cesenatico, Mondiali di Beach Tennis, Finals Aibvc di Beach Volley, 3x3 di Basket, il progetto della ciclovia, del Circolo tennis di via Abba e della Beach Arena. Giacomo Mascellani