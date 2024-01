I controlli di Capodanno. Guida in stato d’ebbrezza e droga, sei denunciati

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza, fermato due stranieri clandestini e segnalato quattro persone per droga durante i controlli effettuati a Capodanno.

È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svoltosi a Capodanno sulla costa di Forlì-Cesena e nella Valle del Rubicone.

Gli automobilisti appiedati sono un 34enne controllato a Cesenatico in via Manin con un tasso alcolemico di 0,96, un 39enne fermato in via Rigossa a Gatteo con un tasso alcolemico di 0,79, un 31enne pizzicato sulla via Emilia a Longiano con un tasso dell’1,06, un neopatentato 19enne fermato a Cesenatico in viale Torino con un tasso alcolemico di 1,15, un 29enne controllato in via Campone Sala con un tasso di 1,01, ed infine un 32enne controllato a Gambettola in via Montanari con un tasso di 1,25.

A tutti, oltre al verbale pesante ed alla denuncia, è stato notificato il ritiro della patente di guida.

I due clandestini denunciati penalmente sono un 44enne controllato dai militari dell’Aliquota operativa del Norm mentre stava transitando a piedi sulla via Marina di San Mauro Pascoli ed un 57enne fermato a Cesenatico in Largo San Giacomo; entrambi dovranno sottostare all’obbligo di presentarsi all’ufficio immigrazione della questura di Forlì-Cesena.

Le persone segnalate alla Prefettura di Forlì per essere consumatori di sostanze stupefacenti sono due donne di 29 e 27 anni scoperte dai carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone a Borghi, dove sono state trovate in possesso di 15 grammi di hashish e un grammo di marijuana.

Inoltre un 17enne controllato dai militari della Stazione di Gambettola e pizzicato con mezzo grammo di hashish ed 46enne è stato fermato a Gambettola con in tasca mezzo grammo di hashish.

Queste quattro persone con il vizio dello spinello sono state soltanto segnalate e non denunciate, dal momento che hanno dichiarato alle forze dell’ordine di possedere la droga per esclusivo utilizzo personale.