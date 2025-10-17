I corti palestinesi fanno tappa in città

Oggi e domani ‘Nazra Palestine Short Film Festival’ fa tappa a Cesena. Promossa da Centro Pace Cesena APS, MulinArte, Cooperativa Equamente, Mediterranea Saving Humans Forlì-Cesena, Libera Forlì-Cesena e Monogawa, con il patrocinio del Comune di Cesena, la tappa cesenate del festival diffuso, indipendente e collettivo, si svilupperà attraverso una due giorni di incontri, testimonianze e proiezioni. Stasera alle 21 al Centro culturale MulinArte il pubblico potrà incontrare il regista palestinese Mohammed Almughanni che racconterà la sua storia, a seguito della visione di due cortometraggi. I corti Nazra che verranno proiettati sono: ‘Don’t take my joy away’ di Omar Gabriel (Libano 2024); ‘An orange from Jaffa’ - Mohammed Almughanni, Palestina Polonia (Francia 2023). Domani alle 16:30, al cinema Eliseo verranno proiettati i cortometraggi vincitori del festival, ed anche in questa occasione Almughanni dialogherà con il pubblico in sala. I corti Nazra che verranno proiettati sono: ‘Khaled and Nema’ di Sohail Dahdal (Palestina 2023), ‘Vibrations from Gaza’di Rehab Nazzal (Canada, Palestina 2023), ‘The flowers stand silently witnessing’ di Theo Panagopoulos (UK 2025), ‘Emptiness’ di Hosam Abu Dan (Gaza Palestina 2024), ‘Faces under fire’ di Rajaa Khaled Ayesh (Palestina Gaza, 2024), ‘Mashed potatoes’ di Suha Araj (Stati Uniti 2024), e ‘Cinema Al-Amal’ di Rana Abushkhaidem (Palestina 2024). L’ingresso gratuito per entrambe le giornate.