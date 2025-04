I Cosmetic allo Spazio Marte presentano il loro disco ’Normale’

È ’Nomale’ il nuovo disco dei Cosmetic, che verrà suonato interamente dal vivo stasera allo Spazio Marte di Cesena. L’album è stato registrato allo Stonebridge Studio di Cesena con il musicista e produttore Andrea Cola, in un’unica lunga sessione di poco meno di un mese; la realizzazione è avvenuta registrando le parti di tutti gli strumenti e delle voci insieme, contemporaneamente nella stessa stanza dal vivo, e apportando poche sovraincisioni. Mai prima d’ora un disco della band è stato così coerente con l’impatto live. In apertura di serata, il concerto di Girless, moniker di Tommaso Gavioli, cantautore di Viserba che con la sua chitarra acustica e i testi in lingua inglese propone un folk venato di emo e di punk.

Provenienti dalla profonda provincia romagnola dove sono nati agli inizi degli anni Zero, i Cosmetic sono una band di rock alternativo; il loro stile, identitario e riconoscibile, è definito dall’incontro del rock con elementi pop, emo e shoegaze, e con liriche in italiano. Hanno all’attivo 7 album. Dopo i primi anni di apprendistato e di demo autoprodotte, si fanno notare nel 2007 con il loro primo disco, “Sursum Corda”, pubblicato da Tafuzzy Records e Cane Andaluso. È la Tempesta Dischi a farli conoscere a tutto il Paese, con gli album seminali “Non siamo di qui” (2009) e “Conquiste” (2012). I successivi dischi, tutti usciti per To Lose La Track, continuano ad esplorare territori musicali in cui ormai si muovono con un suono e una scrittura che sono un vero e proprio marchio di fabbrica. Con “Paura di Piacere” del 2022, la band aveva smesso di guardare solo le proprie scarpe per creare il disco più pop ed estroverso della sua ormai ventennale carriera. “Normale” (2025) esplora lidi più vicini all’hardcore e allo shoegaze compatto, con il suono di un live elettrico. L’ingresso è al concerto è in modalità “up to you”, offerta libera.