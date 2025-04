I Custodi dell’arte, le audio guide per visitare la città

È possibile visitare il centro storico e i luoghi caratteristici del borgo marinaro attraverso i ’Custodi dell’Arte’, che sono donne e uomini di Cesenatico che attraverso un QR Code guidano le persone in un percorso unico e indimenticabile, creato dal loro sguardo e dalla loro voce attraverso le audio guide.

Custodi dell’Arte è un progetto di Formula Servizi che è stato inaugurato tre anni fa e che si riconosce attraverso delle targhe posizionate in alcuni luoghi da cui partono delle narrazioni audio inquadrando con uno smartphone il QRcode presente su ciascuna targa. L’itinerario è formato da 21 tappe, in cui i cittadini prendono per mano i turisti e raccontano le storie, le emozioni, i ricordi e le esperienze di vita.