"I danni dell’alluvione non sono finiti qui"

Un anno drammatico per la frutta, da sempre vocazione del territorio cesenate e forlivese. Le percentuali di perdite per la maggior parte delle colture si equivalgono a quelle del 2020, uno degli anni più nefasti per il comparto, ma per alcune il 2023 è anche peggio. Oltre poi alle perdite di produzione e ai mancati incassi relativi, nel 2023 pesano i danni a impianti, strutture, attrezzature e mezzi.

Matteo Pagliarani, vicepresidente di Cia Romagna, la frutticoltura ha subito grossi danni dall’alluvione.

"I problemi sono molteplici. Quando c’è una catastrofe, per prima cosa bisogna mettere in sicurezza i terreni e gli impianti frutticoli danneggiati dagli allagamenti e dalle frane. Il secondo problema è che gli impianti di frutta hanno sofferto di asfissia a causa dell’acqua. In alcuni casi il limo (una specie di argilla mista a fango) è rimasto nel terreno per oltre un metro ed è necessario ripulirli completamente perché le piante tornino a respirare. E ancora molte piante soffrono".

Ma le conseguenze dell’alluvione dureranno negli anni?

"Sì, purtroppo si parla di anni, difficile quantificare. Da un’alluvione non si passa indenni e le conseguenze si sentiranno anche in futuro".

Molti agricoltori stanno chiudendo i battenti, come mai?

"Pian piano le aziende agricole stanno scomparendo. Per una mancanza di un adeguato guadagno e per l’incapacità di un ricambio generazionale. Molti agricoltori, poi, lasciano le aree interne nelle zone collinari perché sono più difficili da gestire".

Come si fa a coesistere con una concentrazione di eventi climatici estremi?

"Bisogna investire sulla custodia del territorio e prevenire i danni. Come mettere in sicurezza i fiumi e il laghi, e ripulirli. Purtroppo c’è poca custodia del territorio".

Oltre all’alluvione ci sono stati altri fattori che hanno danneggiato la frutticoltura?

"La frutticoltura è stata messa in ginocchio da altri eventi climatici. Ma in generale l’ortofrutta del Cesenate e della Romagna ha subito diversi ’schiaffi in faccia’. Veniamo da anni di gelate e grandinate, eventi estremi e imprevedibili che non mettono al riparo gli agricoltori dalla gestione del rischio. A questi si è aggiunta la cimice asiatica che ha compromesso l’albicocco e il pesco. E come se non bastasse è arrivato il vento che ha steso al suolo i vigneti come fossero stuzzicadenti".

Un anno orribile da dimenticare...

"Decisamente. Nel 2023 il calo produttivo medio è stato drastico: a Forlì-Cesena, ad esempio, il ciliegio ha avuto un crollo quasi totale, con un -80% di produzione, e un -80% di resa".

