I dati dei servizi sociali del Comune: "Crescono gli affidi dei minori"

Seicento minori presi in carico, duemila persone che ogni anno si relazionano col centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni di Cesena e della Valsavio, 23 bambini o ragazzi attualmente in affido e due accolti in comunità. Numeri in crescita costante. "Queste – avverte l’assessora ai servizi per alla famiglia Carmelina Labruzzo – non sono storie da ‘Mulino Bianco’, ma possono essere davvero belle". Come quella del ragazzo del Costa d’Avorio cresciuto in una famiglia di Cesena e diventato adulto, che ha trovato un lavoro e ora sogna una famiglia tutta sua in un monolocale preso in città, con la garanzia di quel ‘secondo padre’ che lo ha aiutato a crescere e in banca, nella pagina delle garanzie, sotto alla firma del ragazzo, ha messo la sua.

O come quella del bambino indiano arrivato dall’Emilia con addosso i segni della violenza e che qui è rinato, insieme a chi lo ha spinto a lottare. È diventato un giovane uomo, ha trovato lavoro in un supermercato e poi si è laureato. L’equipe ‘Affido’ dei servizi sociali collabora con il centro per le famiglie e l’agenzia per la famiglia per promuovere iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su temi delicati come la solidarietà, l’affido familiare e l’adozione.

Le attività sono organizzate e coordinate da un tavolo tecnico che include anche le associazioni del territorio, impegnate nel sostegno della genitorialità e nell’accompagnamento delle famiglie fragili o nell’accoglienza dei minori. Attualmente sono nove i vicini solidali (cinque coppie e quattro singoli) che stanno sostenendo quattro famiglie. Sono invece duei minori accolti in comunità, mentre gli affidi attivi nel 2024 sono stati 23.

Per il 2025 è stato definito un insieme di attività dai componenti del tavolo che riunisce il Centro per le famiglie di Asp, i servizi sociali, l’agenzia per la famiglia e le associazioni Papa Giovanni XXIII, Associazione Adamantina, Centro Aiuto alla Vita, Associazione Famiglie per l’accoglienza, Azione Cattolica, Associazione Amici di Rocco. Tutti gli eventi confluiscono nella rassegna ‘Siamo storie’. Si comincia mercoledì 9 aprile, alle ore 20.15, al cinema ‘Eliseo’ (con la proiezione di ‘Non così vicino’, film di Marc Forster con Tom Hanks. L’intento è far conoscere la tematica e sensibilizzare nuove persone invitandole a prendere parte ai progetti di affido, soluzioni che non ‘strappano’ i minori dalle loro famiglie di origine, ma che tengono vivo il legame, accompagnando tutte le parti in causa lungo una fase complicata della vita".