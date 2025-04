I dati della Malatestiana moderna. Crescono accessi, prestiti e incontri

Malatestiana moderna, numeri in crescita. Nel 2024, comunica l’assessorato alla cultura, si sono rilevati 225mila accessi alla Biblioteca, con 2.049 nuove persone che si sono iscritte ai servizi di prestito. Gli utenti che hanno richiesto almeno un prestito nell’arco dell’anno sono cresciuti del 6%, e i prestiti hanno sfiorato quota 160mila(+7%). Netta crescita delle attività di promozione della lettura (172 incontri, rispetto ai 103 del 2023) e con gli studenti (290). Nei 270 questionari di gradimento il voto si aggira su 8,5 e 9 (su un massimo di 10).

Sono questi solo alcuni dei dati raccolti nel corso dai sistemi di rilevamento del polo bibliotecario cittadino. Per quanto riguarda gli utenti attivi le lettrici (6.953) superano i lettori (4.647). Il dato sulla fascia d’età più rilevante, dai 10 ai 14 anni, conta 1.952 utenti attivi rispetto ai 1.880 dell’anno precedente.

Riguardo invece ai 159.492 prestiti effettuati nel 2024, i dati ci dicono che 155.649 (97,5%) sono quelli fatti in sede, 848 sono i prestiti fatti dalla Malatestiana alle altre biblioteche 2.792 quelli intersistemici (ovvero fatti alle altre biblioteche della rete romagnola) e infine 203 quelli interbibliotecari (ovvero verso altre biblioteche italiane).

Confermando la tendenza degli anni precedenti, i romanzi risultano essere i più richiesti, e rappresentano i due terzi dei prestiti fatti dalla sezione moderna (narrativa e saggistica per adulti). Fra i restanti prestiti la sezione ‘Viaggi’ si segnala come la più gettonate della saggistica. In Biblioteca Ragazzi i più prestati sono gli albi illustrati per la fascia d’età dai 3 ai 6 anni; a seguire, la narrativa per la fascia 8-12 anni, e al terzo posto i libri cartonati per piccolissimi. Nella sezione Mediateca, la sezione film risulta la più prestata; interessante l’incremento dei prestiti di giochi da tavolo.

Sul fronte delle attività, la Biblioteca ragazzi registra una crescita degli eventi e laboratori per la promozione della lettura, con 172 incontri (rispetto ai 103 del 2023). Dato più che positivo anche per le attività della mediateca legate al gaming (52) e, soprattutto, alle proiezioni, che sono state ben 210 (quasi raddoppiate rispetto al 2023), con 2.644 presenze. Oltre 100 le presentazioni di libri per adulti.

"I cesenati – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – hanno da sempre un legame speciale con la Biblioteca Malatestiana, unanimemente riconosciuta come faro cittadino della cultura, casa del libro e della lettura, luogo di studio, di conoscenza e di condivisione dei saperi. Siamo orgogliosi della forte crescita di incontri e laboratori per la promozione della lettura fra i giovanissimi, così come delle attività legate alla mediateca e alla nuova sala proiezioni, che spesso diventa la sede di eventi e manifestazioni nazionali, come per la fotografia di scena o con i concerti del conservatorio ‘Maderna-Lettimi’. Il rendiconto statistico del 2024 ci restituisce numeri più che soddisfacenti, anche se siamo consci che la sfida resta aperta: è nostro compito mantenere e migliorare sempre più questo luogo speciale".