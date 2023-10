"I debiti fuori bilancio vanno documentati"

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, noi ci vogliamo vedere chiaro". Approda giovedì in consiglio comunale il bilancio inerente lavori o servizi eseguiti in urgenza a seguito dei fatti alluvionali di maggio. La proposta di delibera riguardante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio inerente lavori o servizi eseguiti in urgenza a seguito dei fatti alluvionali di maggio è stata presentata alla prima Commissione Consiliare e congiuntamente alla Commissione Speciale per l’alluvione.

Ora passa al consiglio comunale di giovedì per essere approvata, riconoscendo e regolarizzando i debiti fuori bilancio contratti per l’acquisizione (con procedura di somma urgenza) di prestazioni, opere, servizi e forniture.

"Cesena Siamo Noi - afferma l gruppo di cui fa parte il consigliere Denis Parise – non mette in dubbio la doverosità da parte del consiglio comunale di riconoscere il debito, ma ribadirà in modo fermo ed inequivocabile la richiesta già fatta in commissione perché in relazione a ciascun debito, siano opportunamente documentate le modalità dell’insorgenza dello stesso, la sua quantificazione e ogni altra questione giuridica che vi è sottesa. Non potremo accontentarci di dichiarazioni vaghe come quella dell’assessore Castorri "per ciascuno abbiamo verbale di somma urgenza, estremi della fattura, e come richiesto dalla norma le valutazioni di congruità degli interventi e quando necessario le perizie”.

"Riteniamo sia necessario che la conoscenza di tutti gli atti indicati dall’assessore – prosegue il gruppo Cesena Siamo Noi – sia condivisa con il consiglio comunale e in aggiunta a questi si proceda alla mostra di documentazione ben più completa e circostanziata. In difetto da ciò, non saremo messi nelle condizioni come gruppo consiliare di esprimere un sereno giudizio sulla opportunità o meno di legittimare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento.