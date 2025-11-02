I defibrillatori dei balneari a disposizione delle associazioni

I balneari mettono a disposizione gratuita una trentina di defibrillatori. Si tratta degli apparecchi semiautomatici (Dae), utilizzati durante l’estate sulle torrette dei bagnini di salvataggio di Cesenatico. Piuttosto che lasciarli inutilizzati in deposito, la Cooperativa stabilimenti balneari li presta gratuitamente a scuole, associazioni sportive, sodalizi ed altre realtà presenti sul territorio, con un comodato che copre i mesi freddi d’autunno, inverno ed inizio primavera sino a metà maggio, quando i dispositivi rientrano in spiaggia per l’avvio della stagione balneare.

"Li mettiamo a disposizione da quindici anni – dice Simone Battistoni, presidente dei balneari cesenaticensi –, ed all’inizio c’era una grande richiesta, che poi è calata perché i defibrillatori devono essere resi entro il 10 o al massimo il 15 maggio, per metterli a disposizione dei nostri salvataggi. Oggi li cediamo ancora, ma a qualche associazione selezionata. Il criterio è la credibilità dei richiedenti, perché stiamo parlando di apparecchi che costano circa 1.500 euro l’uno, pertanto a persone affidabili li prestiamo con piacere e senza oneri".

Chi ha bisogno di un defibrillatore per della attività, tornei o corsi, può chiederlo alla cooperativa e tenerlo per l’intero periodo invernale. In estate, da maggio a settembre, le apparecchiature tornano sulle spiagge, dove rappresentano un presidio essenziale insieme ai bagnini. "L’invito resta aperto e noi siamo disponibili – conclude Battistoni –, ed è un modo concreto per non lasciare inutilizzato un dispositivo salvavita e, al tempo stesso, diffondere la cultura della sicurezza cardiaca anche lontano dall’arenile".

Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 83261 oppure recandosi direttamente nella sede dei balneari in via Negrelli.

Giacomo Mascellani