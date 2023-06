I detriti della piena Ponti e argini da ripulire sul corso del Savio per evitare rischi

di Luca Ravaglia

Cosa è rimasto dell’alluvione del 16 maggio? Danni immensi e segni ancora ben visibili della forza dell’acqua, uscita dal Savio in lunghissimi tratti, portando con sé rami, tronchi e detriti vari raccolti dal letto del fiume. Una parte è arrivata al mare, un’altra, molto consistente, si è fermata sotto le arcate dei ponti, creando ‘tappi’ che hanno complicato ulteriormente una situazione già comunque drammatica. A poco meno di un mese dal giorno della devastazione, abbiamo fatto un viaggio lungo gli argini, per verificare la manutenzione effettuata nell’ottica della messa in sicurezza degli abitati. Si parte con ottimi riscontri nell’area di Mercato Saraceno, dove tutto ciò che si era depositato sotto le arcate è stato rimosso. Il livello dell’acqua è basso e se anche dovesse alzarsi repentinamente, nella zona del ponte in uscita dall’abitato non incontrerebbe ostacoli. Lo constata con soddisfazione anche Francesco Russotto, del ristorante la Mentana, che si affaccia proprio in una delle anse potenzialmente più critiche e che, preparandosi al lavoro, sorride guardando verso il Savio: "E’ stato rimosso tutto, siamo molto soddisfatti".

Il Savio segue il suo percorso verso valle lungo argini che portano comunque i segni di ciò che è accaduto, tra resti di smottamenti, rocce franate e vegetazione piegata dalla forza dell’acqua, fino ad arrivare Bivio Montegelli, dove invece il quadro è diverso. Nell’immediato, a tranquillizzare è il livello decisamente sotto controllo, ma diversi residenti lamentano la presenza di numerosi tronchi – anche di grandi dimensioni – che sono ancora rimasti incastrati sotto gli archi, o che si sono depositati ai lati del fiume: in questo caso una piena potrebbe velocemente diventare problematica nell’ottica dell’ormai ben noto effetto tappo.

Scendendo verso la città, eccoci alla ferita più profonda legata l’esondazione, quella che corrisponde al tratto pianeggiante. Il Ponte Vecchio rassicura, dall’alto della sua conformazione di romana progettazione: è l’unico a non essere mai stato chiuso, neppure nei momenti più critici, consentendo il mantenimento dei collegamenti – e dei soccorsi – da un lato all’alto della città. Per fortuna che c’è e che è stato progettato così. Anche perché poche centinaia di metri più a valle il quadro è ben diverso. Al Ponte Nuovo lo sbarramento di rami e tronchi che aveva ostruito interamente le arcate è stato rimosso praticamente in toto. Restano un piccolo deposito nella parte centrale e soprattutto un intreccio di vegetazione impigliata tra i manufatti che reggono la pista ciclabile. Suona come un monito: è fin lassù che erano arrivati. Camminare lungo quel tratto evoca ricordi, perché sotto l’argine ci sono le abitazioni e le attività commerciali tante volte viste, visitate e fotografate durante l’alluvione. I danni sono evidenti.

Siamo al Ponte Europa e poi alla passerella ciclopedonale di legno, che è un ottimo punto di osservazione verso quello che era e rimane un nervo scopertissimo: il ponte sulla ferrovia. Alla sua base, già ora, c’è una diga da fare invidia all’operosità di un esercito di castori: è un rischio ed è concreto. Le operazioni di pulizia inizieranno oggi. Durante i lavori si procederà con la chiusura al traffico di parte di via Riccione e della pista ciclabile.