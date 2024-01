‘I dialoghi della vagina’ a Villa Torlonia

Stasera alle al teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli è in programma "I dialoghi della Vagina" con una serata fuori abbonamento.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro al Femminile, è scritto e diretto da Virginia Risso, giovane artista torinese pluripremiata e poliedrica nel panorama teatrale italiano. È una commedia dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. In scena, insieme all’autrice, Gaia Contrafatto. A fare da sfondo in scena, le opere di Elena Romanovskaya.