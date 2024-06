I ’Dialoghi infami’ di Manzoni: "I miei 25 anni nei servizi segreti"

Come fa Gian Ruggero Manzoni, 67enne artista lughese a tutto campo, a conoscere vita, peccati e nefandezze di un gran numero di soldati a pagamento e foreign fighters (peraltro perseguiti dalla legge italiana che vieta il reclutamento e l’esercizio del mercenariato) presenti nei teatri di guerra di oggi e di ieri? La risposta è in parte nel libro "Dialoghi infami" (Medusa editore) che sarà presentato domanialle 17,30 in Corte Dandini, davanti alla bottega dei fotografi Sandra&Urbano. "Ho riparato un debito di gioventù nelle fila della contestazione bolognese degli anni ’70, per il quale ho subito una condanna a 1 anno e 6 mesi di carcere - chiarisce Manzoni - mettendomi a disposizione dei Servizi segreti militari Italiani, l’allora Sisde, per il quale ho fatto l’informatore per 25 anni. In sintesi un occhio umano sul campo, oltre ai satelliti spia. Ma sempre fuori dall’Italia. Poi sono diventato anche risolutore".

Ed ecco che nel libro sfilano le identità di una trentina di uomini, da lei incontrati, che uccidono unicamente per danaro. Ossia gente pagata "per portare sofferenza e dare dolore", come lei stesso evidenzia.

"Bisogna essere realisti. Oggi in tutte le guerre le milizie private superano quelle regolari. E’ così anche in Ucraina, dove operano la Wagner per conto dei Russi e l’Azov da parte dell’Ucraina, riformata dopo i fatti dell’acciaieria Azovstal, e in cui sono presenti molti militanti di Casa Pound. I mercenari sono in maggioranza targati estrema destra. Mentre i foreign fighters, ossia coloro che combattono animati da una ideologia, sono sia di destra che di sinistra".

Quanto sono affidabili questi personaggi che lei ha intervistato?

"Un giorno te li puoi trovare a fianco e il giorno dopo contro. Dipende dall’ingaggio. Si comportano come le compagnie di ventura presenti sia in Italia che in Europa dal Medioevo al Rinascimento. Solitamente fanno il lavoro sporco. Spesso sono carcerati che scontano così la loro pena".

E infatti non negano razzie e stupri.

"Non si attengono certo alla Convenzione di Ginevra. Sono cani sciolti. Avete presenti le marocchinate dell’ultima guerra? E’ così. Per qualche giorno, dopo le conquiste, l’esercito regolare guarda da un’altra parte e lascia fare…".

Non capita mai che l’Italia li arresti e li condanni?

"Ne ricordo uno, ma non ne ho scritto, per non creare problemi. Comunque tutti gli italiani che stanno combattendo sui vari fronti sia come mercenari che come foreign fighters non possono tornare in Italia, pena il carcere. Di solito imboccano una vita nomade in giro per il mondo oppure vivono in contumacia".

Elide Giordani