I diesel Euro 5 ’escono’ di strada: "Caos ai danni degli automobilisti"

Circa 20.000 auto che oggi circolano abitualmente nel nostro territorio provinciale, tra pochi mesi rischiano di dover uscire forzatamente dalle strade, perché impossibilitate a varcare i confini dei Comuni superiori a 30.00 abitanti. Lo stop alle auto diesel Euro 5 che scatterà in Emilia Romagna il prossimo primo ottobre potrebbe causare serie conseguenze sul mercato dell’auto e soprattutto sulle tasche dei cittadini loro malgrado coinvolti in questa fase di riorganizzazione del parco veicoli circolanti, pensata nell’ottica della tutela ambientale. Le auto Euro 5 non sono certamente nuove, è vero, ma resta il fatto che per chi non era intenzionato a effettuare un cambio di veicolo in questo periodo, doversi adeguare forzatamente e con così poco preavviso rischia di diventare un problema davvero serio. Del tema si sta occupando anche Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che sta valutando i possibili impatti della misura in quesitone. "In Emilia Romagna – si legge nella nota diffusa - circa 270mila veicoli dal prossimo ottobre diventeranno ‘fuorilegge’ e non potranno circolare nei giorni feriali all’interno dei grandi Comuni, dalle 8.30 alle 18.30. Si tratta di auto non certo obsolete, immatricolate tra il 2009 e il 2015, anno in cui si passò allo standard Euro 6. Le nuove misure porteranno a una situazione di caos a danno degli automobilisti". La misura dovrebbe colpire – almeno inizialmente – Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Anche se in queste ore tra i tavoli del Governo la partita è aperta, con la Lega che promette battaglia. Dati alla mano, riferendosi al solo territorio di Forlì Cesena, il numero di veicoli interessati dalla ‘rottamazione forzata’ si attesterebbe intorno ai 20.000. "La maggiore domanda di vetture ‘a norma’ - rilancia Federcarrozzieri - in grado di circolare nei Comuni interessati farà schizzare alle stelle i prezzi dell’usato e anche i listini del nuovo subiranno ritocchi al rialzo. Il mercato dell’automotive peraltro è già stato interessato da pesanti rincari legati al caro-energia e alla guerra in Ucraina: basti pensare che in Italia il prezzo di una automobile è passato da una media di circa 21mila euro del 2019 ai 29.300 del 2024, con una crescita del +39,5%. In Italia abbiamo il parco auto circolante più vecchio d’Europa e nessun governo è intervenuto con politiche efficaci: una situazione che ora si trasforma in un danno economico enorme per gli automobilisti, costretti alla scelta tra l’acquisto di una vettura nuova o lasciare l’auto in garage. A fronte di misure fortemente restrittive della libertà di circolazione degli utenti, la Regione Emilia Romagna dovrà riconoscere incentivi e sussidi a chi passa a una autovettura ecologica, in modo da compensare un evidente squilibrio che rischia di portare anche a contenziosi legali". Sul tema è attiva anche Confcommercio, che sta seguendo da vicino l’evolvere della situazione: "L’attenzione alle politiche ambientali è doverosa – commenta Giorgio Piastra, direttore di Confcommercio Cesenate – ma è imprescindibile calarla sul contesto attuale del mercato. Tanti automobilisti rischiano di trovarsi in difficoltà in relazione a scelte non prese da loro e dunque sarà decisivo fornire giuste risposte alle esigenze di tutti. Il confronto costruttivo tra le parti è la strada dalla quale serve passare e noi siamo pronti a fare la nostra parte, a fianco degli associati come di tutti i cittadini del territorio".