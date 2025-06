I dipendenti della Nf Trasporti chiedono un incontro urgente

Da ieri mattina gli autotrasportatori dipendenti dell’azienda NF Trasporti srl di Longiano hanno incrociato le braccia, dando il via a uno sciopero per rivendicare la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Trasporti e Logistica. Inoltre, i lavoratori chiedono un accordo di secondo livello che riconosca e retribuisca tutte le attività extra richieste dall’azienda ma attualmente non pagate. La protesta, organizzata dall’ADL Cobas, nasce dalla mancata risposta dell’azienda alle richieste di incontro.

"Nelle scorse settimane i lavoratori organizzati con ADL Cobas hanno richiesto un incontro sindacale all’azienda che si è detta disponibile solo a partire da settembre – ha dichiarato Federico Colomo di ADL Cobas – I lavoratori hanno risposto compatti richiedendo con urgenza l’apertura di un tavolo di trattativa, stanchi delle continue promesse mai mantenute".

I lavoratori sono decisi a non cedere. "Basta continui rinvii e promesse vuote – ha aggiunto Colomo – I lavoratori chiedono all’azienda di fissare l’incontro a breve termine e di stabilire un accordo di secondo livello. Lo sciopero andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Senza risposta da qui non ci si sposta!".