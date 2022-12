I dipendenti di Plt energia per un giorno al lavoro all’Avis

Una giornata di lavoro a servizio dell’Avis Cesena. E’ l’iniziativa che ha coinvolto i dipendenti di Plt energia nell’ambito del progetto “Plt energia solidale’. L’azienda che opera nel mercato energetico ha dato la possibilità a ogni dipendente di impiegare una giornata lavorativa (regolarmente retribuita) per impegnarsi in una realtà di volontariato del territorio. E alcuni dei dipendenti hanno scelto di dedicare il loro giorno di volontariato ad Avis Cesena: c’è chi ha lavorato in segreteria, chi ha fatto l’autista, chi si è occupato dell’accoglienza dei donatori.

"Desidero ringraziare Plt energia per la bella opportunità - dichiara il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi- che ci ha permesso di far conoscere dal di dentro, in modo diretto, la nostra realtà e il mondo del volontariato. Un grande grazie anche ai dipendenti dell’azienda che hanno scelto di impegnarsi da noi. E chissà che questo sia il primo passo per un cammino insieme".

Soddisfatti anche i responsabili dell’azienda, che, accanto ad altre iniziative di solidarietà già intraprese, hanno deciso di avviare questo progetto proprio per sensibilizzare i dipendenti sul tema del volontariato, sostenendoli concretamente in questa esperienza e per, al tempo stesso, rinsaldare i legami con il territorio.

Il progetto è stato ideato insieme a VolontaRomagna – Centro Servizi per il volontariato, proprio con l’intento di poter arrivare a tante diverse associazioni impegnate in questo settore.

La risposta dei dipendenti è stata davvero positiva: hanno aderito all’iniziativa in trentadue (di cui 5 hanno scelto Avis) e le testimonianze raccolte dopo i primi incontri dimostrano la virtuosità del progetto.