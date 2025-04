I disegni inclusivi di Gerardi. Mostra nel foyer del teatro Bonci

Una singolare mostra che si tiene nel foyer del teatro Bonci dal 2 maggio al 20 giugno rappresenta l’entrée di "CreAzioni", la nuova edizione del Festival di teatro e scuola (giornate della creatività adolescente) intitolato alla memoria dell’attrice Elisabetta Turroni. Si intitola "Il disegno include. Accolti, Fragili, Esclusi, Delicati, Tenaci" e raccoglie grandi stampe, rappresentative degli studi realizzati per Ert dall’illustratore e pittore Raffaele Gerardi per la campagna Teatro per tutt*. Dopo l’inaugurazione alle 19 – e qui sta la particolarità dell’esposizione - l’artista interverrà a mano libera sulla riproduzione delle proprie opere, invitando il pubblico di tutte le età a fare lo stesso con matite e pennarelli, in moda da diventare parte del processo creativo. L’accesso alla mostra è a ingresso libero; nei giorni di spettacolo da un’ora prima dell’inizio dell’evento e, solo a maggio, il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 11 alle 14, e dalle 16.30 alle 19.30. Nello stesso periodo i lavori originali sono esposti presso la Galleria d’arte Ex Bar Cristina, dove è previsto un evento speciale il 17 maggio. La mattina di mercoledì 14 maggio Raffaele Gerardi e l’esperta di pedagogia dell’arte Samantha Turci offriranno a studenti e studentesse di scuola secondaria di primo grado l’occasione di partecipare a un laboratorio di illustrazione per sperimentare in prima persona il senso di inclusività attraverso un atto creativo condiviso.

Il Festival teatrale si svolgerà nell’arco di due settimane, da martedì 13 a martedì 27 maggio. L’iniziativa intende affermarsi come appuntamento centrale nella vita culturale del territorio cesenate e come tappa significativa nel percorso di crescita personale e formativa delle ragazze e dei ragazzi coinvolti. I giovani sono stati accompagnati dai propri docenti e dagli esperti impegnati nei laboratori teatrali scolastici, in un’esperienza che mira a moltiplicare le occasioni di incontro con la comunità artistica locale e di rilevanza nazionale attiva nella produzione teatrale per adolescenti. Le linee di lavoro inaugurate per CreAzioni si iscrivono nella costante ricerca che ERT / Teatro Nazionale dedica al mondo della scuola, ispirata dalla consapevolezza che un teatro pubblico deve essere in ascolto per assumere una precisa responsabilità nelle dinamiche di crescita della collettività. Il Festival è promosso da ERT / Teatro Nazionale e Comune di Cesena- Assessorato alla Cultura e Assessorato alla Scuola e ai servizi educativi, in collaborazione con Biblioteca Malatestiana, Societas, Auser Cesena, con il sostegno di BPER, Ferri The Driving Solution, Casa Accoglienza Luciano Gentili ODV.

Alla realizzazione di questa edizione collaborano come Young Staff ragazze e ragazzi della 3ªAcs dell’Istituto Versari Macrelli (nell’ambito del PCTO – Come si organizza un festival teatrale). L’immagine grafica del Festival è di Alice De Falco, della classe 4ªCgr dell’Istituto Versari Macrelli, vincitrice del Contest Grafico 2024.

Raffaella Candoli