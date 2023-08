I due libri di Giada Mazzotti e Bazzocchi a Gatteo Mare: presentazione con CTM Academy

Un giornalista come ispiratore. E’ stato infatti proprio Ermanno Pasolini, storico corrispondente di questo giornale per la Valle del Rubicone, il giornalista che ha ispirato Andrea Bazzocchi, lo scrittore di Gatteo Mare, nel suo nuovo romanzo giallo ’Facce D’Ignoti Parenti’. Dice lo stesso Andrea Bazzocchi: "In questo triller ambientato interamente nella cittadina di Gatteo Mare ho voluto inserire i volti che quotidianamente incontro. Fra questi ho preso spunto dalla figura di Pasolini per tratteggiare il personaggio di Everardo Pandolfi (stesse iniziali), anche lui come quello originale, con all’attivo più di 65mila articoli raccolti in 650 volumi".

Virginia Manuzzi, proprietaria dell’hotel Flamingo di Gatteo Mare sito sul lungomare Giulio Cesare, ha organizzato un evento che ha ideato per gli ospiti in vacanza, ma soprattutto per tutta quanta la cittadinanza. Ai bordi della piscina si sono alternate diverse voci di artisti locali. L’occasione è stata infatti la presentazione di due romanzi di scrittori di Gatteo a Mare: da un lato c’è stata Giada Mazzotti che ha presentato la sua opera fantasy ’Il mondo di sotto’ e dall’altra c’è stato Andrea Bazzocchi con il suo romanzo giallo ’Facce D’Ignoti Parenti’. La serata è stata allietata dalle voci della Ctm Academy del maestro Giovanni Tomassini. Sette cantanti, Roberta Fanti, Lucia Negosanti, Giorgia Casanova, Dalia Brighittini, Benedetta Guardigli e Chiara Marsili, hanno interpretato, come sottofondo alla presentazione dei due libri, alcune fra le più famose colonne sonore targate Walt Disney. Ha detto Giada Mazzotti: "Dopo ’Stralunati’ questo è il mio secondo libro che è il proseguio del primo. Ancora una volta i protagonisti si trovano a vivere un’avventura che li costringe a dovere scegliere la strada che intendono percorrere. Anche per il finale bisognerà aspettare il terzo capitolo che sarà il libro conclusivo della trilogia".