I duecento anni della Stamperia Pascucci

L’antica Stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto ’Romagnola’, la tradizionale Fiera della Canapa e dell’artigianato di Gambettola, quest’anno giunta alla sua XX edizione per presentare al pubblico il ricco calendario dei festeggiamenti dei 200 anni della storica sede di via Verdi che ha visto sette generazioni di famiglia passarsi il testimone dell’arte artigiana. L’appuntamento è venerdì 17 ottobre (alle 21) nel teatro comunale di Gambettola. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali dell’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, del sindaco Eugenio Battistini e della vicesindaca e assessora alla Cultura Serena Zavalloni. Subito dopo Riccardo Pascucci ripercorrerà la storia della ’bottega’ e annuncerà i punti salienti del programma delle celebrazioni del bicentenario, che per tutto il 2026 vedrà la stamperia protagonista di iniziative culturali, mostre, spettacoli e incontri. Sul grande schermo scorreranno immagini storiche che racconteranno l’evoluzione della stamperia in un suggestivo viaggio visivo. Il cuore dell’incontro sarà la conferenza ’Storia della cultura popolare in Romagna’, con due profondi conoscitori della materia: Sandro Pascucci, direttore teatrale e membro della famiglia, e il professor Alberto Mingotti, docente dell’Istituto d’Arte di Faenza e studioso degli usi e costumi romagnoli. La serata sarà cadenzata dagli intermezzi musicali del duo Ciuma & Adele, padre e figlia.