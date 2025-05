Maria Monda dice che "il problema non è il nuovo ticket sui medicinali, ma la gestione della nostra sanità. Aumentare il costo dei ticket dei farmaci non rappresenta la soluzione giusta. Non è facendo pagare di più i medicinali che si migliora il sistema sanitario. Così facendo si va a colpire chi ha bisogno di cure e non si risolve nulla. Serve, piuttosto, una riforma interna che tagli gli sprechi. L’esenzione dal ticket dovrebbe considerare anche l’età e lo stato di salute, non solo la fascia economica di appartenenza. Bambini, anziani e persone in situazione di disabilità o persone malate, dovrebbero avere delle tutele maggiori. Oggi i farmaci costano sempre di più, e non tutti possono permetterseli".