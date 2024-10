I ’Fast Animals and Slow Kids’ presentano il nuovo album

L’indie rock intimo e riflessivo dei ‘Fast Animals and Slow Kids’ arriva stasera alle 18.15 allo spazio Marte di Cesena. La band di Perugia presenterà al pubblico il nuovo album ‘Hotel Esistenza’, in un firmacopie che prevede anche l’esibizione dal vivo di alcuni pezzi. "È un album – spiega la band – che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo. È un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell’inferno che abbiamo dentro. Hotel Esistenza è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte". I Fask dialogheranno con Filippo Aletti, raccontando ai fan i retroscena che hanno portato allo sviluppo del disco e dei brani principali, intervallando il racconto con delle esclusive performance in acustico. Tra i brani del disco anche il singolo ‘Festa’, che ha dato il nome al tour che da dicembre porterà la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) sui palchi dei più importanti club italiani, con le date di Bologna e Padova che hanno già fatto registrare il tutto esaurito. L’album è stato prodotto da Giovanni Pallotti insieme ai Fask, con la collaborazione di Massimo Colagiovanni su ‘Dimmi Solo Se Verrai all’Inferno’, ‘Torna’ e ‘Una Vita Normale’, registrato da Giovanni Pallotti, Filippo Slaviero e i Fask, mentre Andrea Suriani ha curato il mix e il mastering. Per accedere all’evento è necessario aver acquistato il disco in preordine; sarà comunque possibile acquistare l’album in cd o vinile durante il firmacopie sul luogo dell’evento.