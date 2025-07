I fasti dell’antica Roma rivivono a Sarsina

Festa romana a Sarsina: si parte oggi, dalle 16, e domani, alla stessa ora con questo evento che celebra l’eredità culturale e storica dell’antica Roma, con attenzione al legame profondo tra la città e il suo illustre passato. Organizzata dalla Pro loco di Sarsina e sostenuta con il contributo dell’Unione dei Comuni Valle Savio, Comune di Sarsina, Bcc Sarsina e altri sponsor, si articolerà in due giornate tematiche nell’ambito di un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta dei costumi, dei sapori, delle arti e delle atmosfere dell’antica Roma: la Consulta delle Donne di Sarsina ha realizzato per l’occasione circa settanta abiti storici romani per gli operatori e le persone coinvolte nell’organizzazione della festa (il ricavato è destinato all’ Arrt). In concomitanza all’evento prenderà il via anche il celebre Plautus Festival e Fabulinus, il Festival di Teatro Ragazzi di Sarsina, una rassegna di spettacoli a cura di Trame-Teatro e Musica pensata per i più piccoli e per tutta la famiglia. "A Sarsina, al centro della Valle del Savio, da sempre crocevia di storia, cultura, folclore – commenta Elsa Cangini, assessora al Turismo – torna finalmente la Festa romana. Aspettiamo tanti visitatori per vivere con noi le suggestioni della Sarsina romana, rivivere i fasti dell’antico impero attraverso cibo, folclore e teatro". "Siamo molto felici – aggiunge Roberto Alessandrini, presidente della Pro loco – di poter riproporre anche quest’anno la festa romana, nella speranza che la storia e le radici della Valle del Savio possano essere riportati in auge con l’attenzione che meritano, con il Plautus Festival e sulla scia della scoperta dell’antico Capitolium".

Edoardo Turci