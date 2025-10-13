I Filopatridi tra ghiaccio e premi. Mille euro per due studentesse

Il continente di ghiaccio, l’Antartide, i cambiamenti ai quali il clima del pianeta sta andando incontro e il ruolo delle donne nel mondo scientifico, a partire proprio dalla sua partecipazione a una missione scientifica internazionale in Antartide. Sono stati i temi trattati dalla professoressa Elena Ioli alla Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone nella prima conferenza dell’anno accademico 2025-206. Ha detto la professoressa Elena Ioli: "Il clima della Terra dipende da una fitta rete di relazioni e scambi fra il Sole, la superficie del nostro pianeta, i suoi oceani, l’atmosfera, la biosfera. L’Antartide gioca un ruolo centrale nel sistema climatico su scala globale, e per questo è un prezioso indicatore ecologico, nonché un luogo di una bellezza primigenia che merita di essere raccontata e illustrata. Intrecciando la narrazione con il racconto personale di questa spedizione scientifica tutta al femminile, ho colto l’occasione per fare il punto sull’emergenza climatica che così da vicino ci riguarda tutti, cercando di raccontare la storia dall’inizio: dalla definizione di concetti quali effetto serra, Antropocene, riscaldamento globale, decarbonizzazione, passando per quello che ci dicono i dati raccolti dagli archivi nei ghiacci, fino a offrire qualche riflessione e prospettiva di futuro".

Poi sono state consegnate le borse di studio intitolate all’avvocato Gino Vendemini destinate agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2023-2024 e offerte in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e la famiglia di Vincenzo Colonna scomparso prematuramente il 31 ottobre 2024, cotitolare della grande azienda Ivas di San Mauro Pascoli. Due le studentesse 20enni premiate con mille euro ciascuna, ambedue di Savignano sul Rubicone: Anna Teodorani diplomata presso l’Istituto Professionale di Stato Pellegrino Artusi di Forlimpopoli e Arianna Carino diplomata presso il Liceo Linguistico Statale Ilaria Alpi di Cesena.

Ermanno Pasolini