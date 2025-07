I fondi per il nuovo Bufalini?: "Trovati grazie al governo Meloni"

"Se non fosse intervenuto il Governo Meloni, per coprire una falla economica gigantesca, il progetto del nuovo ospedale di Cesena sarebbe rimasto solo sulla carta. Infatti, grazie a un contributo straordinario dell’Inail, sono stati iniettati 132 milioni di euro aggiuntivi”. Ad affermarlo è l’on. Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. "Nel 2021 il costo dell’opera era stimato a 194,8 milioni di euro. Oggi siamo a 305 milioni di euro, con un aumento di oltre 111 milioni. Questi incrementi derivano per circa 43 milioni dall’aumento dei costi dei materiali; per 25 milioni da ulteriori prescrizioni imposte dagli enti; per 22,5 milioni da cambi progettuali e per 20,5 milioni da imprevisti e costi non considerati nella prima fase. Senza i 132 milioni trovati dal Governo Meloni non si sarebbe potuto procedere. Eppure durante la campagna elettorale, il sindaco ha liquidato questi ritardi e questo intervento del Governo come a semplici formalità burocratiche, parlando di un presunto ‘timbro mancante. Narrazione falsa". In consiglio comunale FdI sosterrà tuttavia con voto favorevole la delibera relativa al progetto definitivo. "Perché siamo all’inizio del guado: tornare indietro ora sarebbe impossibile, se non addirittura controproducente - spiega il capogruppo Marco Casali -. Serve agire con urgenza, perché l’attuale Bufalini non è più in grado di garantire risposte adeguate". FdI presenterà tre proposte migliorative al centro di un apposito emendamento. "La prima - osserva Casali - è quella di un comitato di monitoraggio trasparente e plurale che includa un membro dell’opposizione e uno della maggioranza. Nel 2018 l’ex sindaco Lucchi prometteva l’apertura del nuovo ospedale entro il 2025. OggI stiamo approvando solo il progetto definitivo, mentre il progetto esecutivo non è ancora stato predisposto. Le gare d’appalto non sono ancora partite. Serve trasparenza, responsabilità e coinvolgimento politico-istituzionale vero" "“Inoltre - aggiunge Casali - chiediamo che la bretella stradale che costeggerà il nuovo ospedale deve essere potenziata fin da ora. Oltre a servire il polo sanitario, dovrà sostenere anche i flussi generati dall’ampliamento del centro commerciale Montefiore. Infine, servono servizi abitativi per il personale sanitario e i familiari dei pazienti. Se vogliamo attrarre personale medico qualificato, dobbiamo garantire soluzioni abitative temporanee. Lo stesso vale per le famiglie dei pazienti".