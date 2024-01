i francesi Phat Dat stasera in concerto allo Spazio Marte

Stasera alle 21.15 a ‘Spazio Marte’ è in programma il concerto dell gruppo musicale francese ‘Phat Dat’. Luke Warmcop, Antonin Voyant, Bernard Céleste e Rémi Richarme volano a Cesena per quello che sarà il loro unico concerto in Emilia-Romagna del tour italiano che in questi giorni li vede impegnati in ulteriori quattro live lungo lo stivale. Sarà inoltre il primo concerto a tenersi nel neo nato ‘Spazio Marte’ (via S. Corbari 175), un nuovo luogo a Cesena dedicato a eventi culturali, incontri, teatro di posa.

L’ingresso è a offerta libera.