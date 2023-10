I fumetti si prendono la scena per un mese

"Il fumetto è un’opera d’arte, in grado di raccontare qualsiasi tipo di tema, dall’arte al mondo sociale. Grazie ai fumetti si parla di diritti, ci si rivolge a persone con disabilità utilizzando un linguaggio universale e immediato, si promuove la lettura (anche di libri tradizionali) e si fa cultura. Per questo sono certo che con ‘Cesena Comics’ non ci fermeremo di certo alla tredicesima edizione, sul punto di iniziare". E’ il pensiero col quale l’assessore alla cultura del Comune di Cesena Carlo Verona ieri ha presentato la rassegna che si svolgerà dal 10 al 26 novembre, ma che già dai prossimi giorni prevede l’avvio di una sua sezione ‘off’, parallela al festival, con proposte che spazieranno dal tema della Resistenza, alla musica e agli incontri con gli illustratori. Calendario alla mano, si partirà questo venerdì, anniversario della Liberazione di Cesena, alle 20.30 con un talk in musica dedicato al libro ‘Guido Picelli – Un antifascista sulle barricate’, biografia di un protagonista della Resistenza in Emilia Romagna. Saranno presenti gli autori Francesco Pelosi (testi) e Rise (illustrazioni). L’evento è in collaborazione con Anpi e si terrà a opificio Artaj in viale della Resistenza 57. Sabato verrà invece raccontata la toccante biografia a fumetti della scrittrice e attivista americana Alice Walker, protagonista dell’omonimo graphic novel: è previsto l’incontro con la giovane illustratrice Shannice Alogaga alle 17 in Malatestiana. L’evento è in collaborazione con il Centro Interculturale Movimenti e Asp Valle Savio. Domenica invece alle 20.30 all’opificio Artaj, spazio alla musica e ai fumetti insieme a Sergio Algozzino, Denis Medri e agli autori del recente libro-intervista a fumetti dedicato a Franco Battiato, lo scrittore Francesco Pelosi e l’illustratrice Chiara Raimondi.

Tornando al cuore all’evento, il punto di forza della manifestazione saranno i laboratori gratuiti (ma a prenotazione obbligatoria, scrivendo a prenotazioni.ccs@gmail.com), divisi per fasce d’età e tutti in programma alla Biblioteca Malatestiana. I bambini e le bambine di età compresa tra 6 e 10 anni potranno disegnare con la fumettista Alice Coppini, che li condurrà nel magico viaggio nel tempo della piccola Emma, protagonista del suo ultimo libro. Poi sarà la volta dei disegnatori Fabrizio ‘Pluc’ Di Nicola, con la sua ‘Roba da Mostri’, e di Marco Valducci. Appuntamento sabato 11, 18 e 25 novembre alle 17. Ragazzi e ragazze di età compresa tra 11 e 14 anni saranno coinvolti in attività creative dal fumettista Ste Tirasso e il suo ‘Tempo da Lupi’, dall’eclettico illustratore Edo Massa e le sue storie di inclusione dei bambini con autismo, dallo sceneggiatore Davide Costa e le vicende che ha scritto per Pera Toons. Appuntamento venerdì 10, 17 e 24 novembre alle 15.30. I più grandi, di età compresa tra 14 e 20 anni, potranno invece partecipare a vere lezioni di fumetto insieme a Francesco Mazzoli, uno dei disegnatori della serie ‘7crimini’; Edo Massa e il suo reportage a fumetti sull’autismo; SantaMatita e il suo graphic novel d’esordio ‘L’ultima estate al cimitero’.

Complessivamente verranno proposti 17 eventi che coinvolgeranno 27 autori e 25 volontari. Ci saranno quattro esposizioni (che verranno inaugurate dal 10 novembre) e il budget stanziato a sostengo del progetto è di 6.300 euro. Per informazioni su tutta la rassegna: www.associazionebarbablu.it o al numero 328-9086126.