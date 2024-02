I Galletti senza freni. Battuti anche i Lions

Il Romagna Rfc si impone per 68-5 sui Lions Amaranto e centra la settima vittoria consecutiva, consolidando così il primato in classifica nel campionato di rugby di serie B, con altri 5 punti in cassaforte, che allargano il divario sulle inseguitrici Modena e Colorno, a meno dieci.

I Galletti passano in vantaggio dopo appena un paio di minuti di gioco con la meta di Sparaventi e imprimono subito il proprio ritmo. I Lions si portano al contrattacco: la meta di Zingoni apre una fase in cui i livornesi mettono in difficoltà i padroni di casa, costringendoli alla difesa, ma senza riuscire a marcare altri punti. Nel finale del parziale i Galletti riprendono in mano l’iniziativa, trovando con Fela lo spunto giusto per marcare la quinta meta, che chiude il primo tempo sul 35-5.

Nella ripresa il pallino del gioco resta al Romagna, che continua a mettere pressione e a tenere un ritmo alto: la prima metà del parziale è scandita da altre 3 mete romagnole, la prima di Di Franco, al 5’, imitato poi da Burioli e Scermino, entrambi subentrati dalla panchina. Il Romagna incrementa ulteriormente il proprio punteggio grazie a una meta di posizione, propiziata da una azione in solitaria di Dylan Donati, grande protagonista della giornata dato che ha festeggiato la 250° partita giocata con il Romagna Rfc, record assoluto di presenze tra i Galletti. Anche nell’ultimo scorcio di partita i romagnoli, in superiorità numerica per un doppio giallo tra le fila degli amaranto, continuano ad attaccare e trovano un ultimo affondo vincente ancora con Di Franco: Giannuli trasforma così da sigillare il risultato sul 68-5.