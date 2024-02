I Galletti tornano in campo. Sfida aperta con i livornesi

Quando si vede l’obiettivo avvicinarsi, l’unica cosa che si vorrebbe fare è salire di colpo, correndo più velocemente per raggiungerlo il prima possibile. Invece sulla strada del Romagna Rfc che porta verso la promozione in serie A la scorsa settimana si è intromesso il turno di sosta del torneo. Poco male, si riprenderà oggi pomeriggio, peraltro tra le mura amiche dello Stadio del Rugby di Cesena, dove a partire dalla 14.30 i Galletti scenderanno in campo per affrontare i Lions Amaranto di Livorno.

L’intento della squadra romagnola è ovviamente quello di riprendere subito la marcia, continuando il botta e risposta a distanza (e nel dire ‘a distanza’ si chiarisce senza sbavature lo stato della situazione attuale, che vede i Galletti in fuga con otto punti di margine) con le inseguitrici che sta caratterizzando questa fase del campionato.

Se il Romagna va a caccia di un risultato positivo per confermare la propria imbattibilità e tenere inalterato il margine di vantaggio creato fin qui con le dirette concorrenti, i Lions non sono da meno: i livornesi, terz’ultimi con 15 punti, sono infatti incalzati da Firenze e Formigine e sono dunque a caccia di punti per restare al di fuori dalla zona playout. I Galletti dovranno cercare di confermare il successo ottenuto nell’andata, quando si imposero per 50-18.

I convocati cesenati: Burioli, Calbucci, D’Agostino, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Fiori, Giannuli, Giardi, Lamptey, Maiga, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Vincic, Zani Classifica: Romagna Rfc 57, Bologna 49, Modena e Colorno 47, San Benedetto 32, Jesi 29, Pieve e Cus Siena 24, Gubbio 19, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Formigine 8. Per tutti i tifosi che vorranno godersi l’incontro, l’ingresso all’impianto sportivo di Sant’Egidio è libero.

Luca Ravaglia