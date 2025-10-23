I gemelli Vaccari all’Officina

Si inaugura sabato alle 10.30, presso l’Officina dell’Arte di via Madonnina, la mostra pittorica "Silenzi. Luci e controluci" dei gemelli forlivesi Alfonso e Nicola Vaccari. "La scelta di aprire questo nuovo ciclo di eventi proprio con artisti tra i più accreditati in ambito forlivese non è casuale - spiega Angelo Fusconi -, ritenendo che l’incontro assuma oggi un significato particolare, soprattutto in relazione alla candidatura congiunta di Cesena e Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028". Il curatore della mostra Orlando Piraccini, sottolinea come questa iniziativa rappresenti "un piccolo ma significativo varco sul fronte delle arti, aprendo finalmente uno spazio di dialogo tra le due città, che in passato hanno raramente condiviso percorsi comuni". Piraccini ricorda inoltre che la tradizione artistica cesenate affonda le sue radici nella grande stagione realista del secondo dopoguerra, mentre quella forlivese, più recente, si inserisce nel contesto della nuova figurazione italiana, di cui i fratelli Vaccari sono esponenti riconosciuti. "I gemelli Vaccari dipingono a 4 mani - precisa Piraccini- dimostrando, l’uno mancino e l’altro destrimane, una simbiosi e un completamento che hanno anche nel quotidiano. Elementi compositivi e distintivi del loro dipingere sono il movimento e il controluce, ispirandosi in ciò al realismo americano di Hopper".

All’inaugurazione interverranno Camillo Acerbi, assessore alla Cultura del Comune, Angelo Fusconi, titolare dell’Officina, il giornalista e storico Gabriele Zelli, oltre al curatore Orlando Piraccini. La mostra presenta una trentina di opere selezionate da un ciclo tematico dedicato alla realtà quotidiana e alla memoria, rappresentata attraverso atmosfere crepuscolari e notturne che restituiscono luoghi e paesaggi filtrati dallo sguardo contemporaneo. I giochi di luce e controluce, avvolgono scenari urbani e rurali in una dimensione sospesa, evocativa, quasi cinematografica, dove le immagini sembrano talvolta osservate dal finestrino di un’automobile in movimento.

I fratelli Alfonso e Nicola Vaccari, nati a Forlì nel 1961, hanno intrapreso insieme gli studi artistici al Liceo Artistico di Ravenna e all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove si sono diplomati nel 1985. In quello stesso anno furono invitati da Achille Bonito Oliva a partecipare alla mostra collettiva "Desideretur" al Palazzo della Ragione di Bergamo, accanto a giovani artisti emergenti della scena nazionale. Negli anni successivi, i Vaccari hanno contribuito a fondare l’associazione culturale "Bipenne", con la quale hanno esposto in numerose città. Più recentemente, nel 2025, hanno presentato una selezione di ritratti presso la sala mostre del castello di Forlimpopoli. Attualmente lavorano nel loro atelier all’interno di Palazzo Albicini a Forlì, dove proseguono la ricerca pittorica, e anche letteraria che li contraddistingue.

Raffaella Candoli