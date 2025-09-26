I ’generali’ di Risiko muovono in riviera

Il gioco da tavolo più famoso sbarca a Cesenatico, per una lunga serie di incontri, partite e sfide tra lanci di dadi e carrarmati in miniatura da posizione per attaccare l’avversario e difendere i propri confini. Cesenatico torna a vestire i panni di capitale italiana del Risiko. Da oggi a domenica gli appassionati del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico, hanno infatti organizzato il Raduno Nazionale di Risiko. Per la 57esima edizione dell’importante manifestazione, patrocinata dal Comune, sono attesi oltre 120 giocatori provenienti da tutte le regioni italiane. Le partite saranno disputate all’Hotel Laura in viale Anita Garibaldi, la strada che collega il porto canale e il centro storico con il lungomare. Qui sarà allestito il quartier generale, dove i concorrenti saranno coinvolti in varie attività. Ieri sono iniziate le partite di preparazione al grande evento ed oggi si inizia a fare sul serio. Alle 15 si tiene la prima partita e alle 17 la seconda; i partecipanti raggiungeranno poi il "Peccato di Gola", per far ritorno alle 22.30 quando inizierà il gioco libero nel salone dell’Hotel Laura. Sabato alle 10 del mattino è prevista una visita guidata al Museo della Marineria e una passeggiata lungo il porto, mentre alle 11 ci sarà l’apertura delle iscrizioni al raduno, che si chiuderanno alle 14, con la chiamata dei tavoli di gara. Nel pomeriggio si svolgeranno due partite e, dopo la cena, nel salone dell’albergo si terrà una serata sociale con giochi da tavolo. Domenica alle 9.30 del mattino ci sarà l’apertura delle iscrizioni al "15° Open di Corsari di Risiko", che si disputa in due turni a somma punti. Le iscrizioni chiuderanno subito, alle 10, poi ci sarà la chiamata dei tavoli. Alle 10.30 inizierà la prima partita e le semifinali del Raduno Nazionale. Alle 13.30 ci sarà l’apertura delle iscrizioni del secondo turno del torneo Open, che chiuderanno alle 14, per poi passare alle partite. Alle 15 è in calendario la finalissima del Raduno Nazionale, cui seguirà la cerimonia delle premiazioni.

Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 378 0657000. On line sul sito del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico, ci sono le informazioni dettagliate ed è possibile scaricare e compilare i moduli per l’iscrizione. In pochi sanno che non ci sono limiti e la partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di questo gioco che dal secolo scorso è capace di coinvolgere milioni di giocatori di tutto il mondo, abbracciando tutte le fasce di età, dai bambini delle elementari sino ai nonni. Il Raduno Nazionale di Risiko è valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale di Risiko di quest’anno. Se vi saranno più di 120 iscritti i posti disponibili sono tre.

Giacomo Mascellani