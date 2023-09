I ’generali’ per gioco muovono i carriarmati verso Cesenatico

Cesenatico questo fine settimana ospita la 52esima edizione del raduno nazionale di Risiko, che è valido per la qualificazione al campionato nazionale di Risiko 2024. Al raduno sono iscritti oltre cento appassionati provenienti da tutte le regioni italiane. L’appuntamento è all’hotel Laura, dove questa sera i giocatori inizieranno a radunarsi, per poi godersi un momento conviviale al ristorante Peccato di Gola. L’organizzazione della manifestazione è a cura del Risiko Club Cesenatico "I Corsari" con il patrocinio del Comune. Domani mattina alle 10 i partecipanti faranno un visita guidata al Porto canale Leonardesco, al centro storico e al Museo della Marineria, a seguire, attorno alle 11 saranno aperte le iscrizioni e alle 14 si terrà la chiamata tavoli e quindi l’inizio della prima partita, cui seguirà la seconda partita. Dopo la cena di sabato il club dei Corsari di Cesenatico con in testa Luca Toni, organizzerà "ll Quizzone", un gioco in cui sono in palio ricchi premi. Per coloro che non sono riusciti a rientrare nelle semifinali o per coloro che non potevano venire il sabato, la domenica sarà proposto un Torneo Open di due partite a somma punti, le cui iscrizioni si apriranno domenica mattina alle 9.30, per poi iniziare le sfide alle 10.30. Nel primissimo pomeriggio di domenica, attorno alle 13.30 ci sarà l’apertura delle iscrizioni al secondo turno del Torneo Open, quindi la chiamata tavoli e a seguire le ultime sfide. La finalissima si disputerà domenica alle 15, per poi iniziare la cerimonia di premiazioni nel salone dell’hotel Laura. Informazioni al 392 6541914 contattando direttamente l’organizzazione.

Giacomo Mascellani