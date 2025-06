I genitori chiedono aiuto: "Salviamo la scuola Mirca Aldini"

"Salviamo la scuola Mirca Aldini di Cannucceto". Con questo slogan sui canali social, i genitori della storica scuola materna proseguono la loro protesta nei confronti dell’autorità scolastica, che il mese scorso, quando le iscrizioni erano già state effettuate da tempo, ha deciso di non effettuare il tempo prolungato per i piccoli di tre anni. "Ci sono nove bambini discriminati ed esclusi dal tempo pieno – attaccano mamme e papà –, così, mentre si riempiono i discorsi di ’diritto all’educazione’, nove bambini della scuola dell’infanzia Mirca Aldini sono stati esclusi dal servizio e costretti al solo part-time. Sono bambini come tutti gli altri, genitori che lavorano, famiglie che fanno sacrifici. Non si capisce perché proprio questi bambini devono essere privati del tempo pieno e vogliamo sapere chi decide chi vale di più. Questa non è organizzazione, ma è una discriminazione". I genitori di Cannucceto chiedono di allargare il fronte e di avere più sostegno: "Noi vogliamo difendere il diritto di ogni bambino a un’istruzione completa, inclusiva e dignitosa. Stiamo agendo, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti, per questo chiediamo ai cittadini di sostenere la nostra causa e ripristinare il tempo pieno alla Mirca Aldini". Ricordiamo che la decisione di non attivare il tempo pieno alla Mirca Aldini è stata assunta dal Provveditorato agli studi della Provincia di Forlì-Cesena per carenza di organico, il Comune ha chiesto di riattivare il servizio anche alla luce del fatto che le iscrizioni erano già state fatte da tempo, ma il provveditore sinora è stato irremovibile.

g.m.