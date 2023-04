I geologi al capezzale della frana dei Mandrioli

Dopo una decina di giorni dalla sospensione dei lavori, ieri venerdì 31 marzo, alcuni tecnici di uno Studio di geologia, incaricato dalla Provincia di Forlì-Cesena, hanno provveduto con le loro misurazioni e strumentazioni a "vivisezionare" la zona del movimento franoso che il 12 marzo scorso ha colpito la "SP142 Mandrioli" al chilometro 9,400, situato fra la "Casa del Pittore" e l’ex albergo il Raggio in territorio di Bagno di Romagna. Geologi e altri tecnici, a quanto è dato sapere, sono rimasti a lavorare sulla frana dal mattino al primo pomeriggio, al fine di effettuare adeguate e rigorose prove, anche ad ultrasuoni, sul terreno interessato dal movimento franoso, che al momento ha un fronte di circa 50 metri di altezza e circa 70 di larghezza. Come avviene, di regola, dopo un sopralluogo, gli esperti esamineranno e svilupperanno i dati raccolti sul sito interessato dalla frana in una apposita relazione, che, nel caso, sarà trasmessa il prima possibile all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena che, previo parere del dirigente alla viabilità, prenderà poi le decisioni per la relativa road map dei lavori. Una decisione che, ovviamente, terrà anche conto della somma urgenza dei lavori da effettuare, per poter così riaprire al transito quella importante via di comunicazione, che collega l’Alto Savio (Bagno di Romagna) all’Alta Valle dell’Arno (tra cui Badia Prataglia e Bibbiena). Ma, con molto probabilità, si dovrà tener conto anche delle ormai scarse disponibilità finanziarie concesse dal bilancio provinciale, che specie in questo inverno ha dovuto subire delle variazioni nei suoi capitoli di spesa a seguito di diversi imprevisti, proprio a seguito di frane lungo le strade provinciali.

Frane che hanno interessato non soltanto il territorio di Bagno, ma per ricordarne qualcun’altra, anche quello di Sàrsina e di Sogliano al Rubicone. Anche in questi casi si spera, pertanto, in un adeguato intervento finanziario da parte della Regione, sui fondi della protezione civile e dell’emergenza idrogeologica.

Intanto sui social continuano lamentele e proteste per il protrarsi della chiusura della strada, in specie da parte degli utenti residenti in territorio del Casentino, che utilizzano numerosi la "SP142 Mandrioli" per arrivare dal territorio aretino a quello romagnolo di Bagno, dove è possibile utilizzare gli svincoli della E45. Nessuno si sbilancia su una data per la riapertura al transito di quella strada, ma al momento sembrerebbe impossibile (o quasi) entro l’ormai prossima Pasqua.

Gilberto Mosconi