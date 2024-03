I gialloblù blindano il sesto posto. San Mauro Pascoli accetta la resa

Nel campionato di volley di serie B maschile continua il ‘magic moment’ della Sab Group Rubicone (7 vittorie nelle ultime 8 gare) che, dopo il convincente successo ottenuto a Ferrara, si è confermata lo scorso fine settimana in casa a San Mauro Pascoli contro la Pietro Pezzi, battuta 3-1 (25-23 26-24 15-25 25-16). I gialloblù hanno però dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio sulla compagine ravennate che si è dimostrata un avversario forte e ben messo in campo. La squadra di De Marco ha disputato, in particolare a Ricci Maccarini e Bellomo, un’ottima gara in attacco palesando però lacune in fase difensiva.

La partita. De Marco parte con Gherardi in cabina di regia, Ricci Maccarini opposto, al centro Nori e Procelli, in posto 4 Bellomo e Marini, libero Carlini. L’inizio di sete è all’insegna di Ravenna che non spreca niente e approfitta di un Rubicone molto impreciso per portarsi avanti 7-10. Ricci Maccarini e Bellomo tengono però i padroni di casa in scia e così si arriva punto a punto fino al rush finale, che grazie a Nori premia i gialloblù. Il Rubicone si aggiudica anche il secondo parziale, ma nel terzo Ravenna riapre i giochi. Si arriva così al quarto parziale, quello decisivo, indirizzato fin dall’inizio sui giusti binari dalla squadra di De Marco.

La vittoria ha portato dunque il Rubicone a consolidare il sesto posto e ad allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica. La strada da fare è in ogni caso ancora lunga. Il prossimo impegno sarà la gara casalinga contro Nova Volley Loreto prevista sabato 16 marzo a San Mauro Pascoli alle 17,30.