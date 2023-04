I gioielli artigianali su misura di Lucia Ceccarelli

Domenica ha aperto in via Fantaguzzi, via degli Orefici, Acherontia, laboratorio olistico di gioielleria artigiana. Lucia Ceccarelli, 33 anni, è la titolare della attività e corona così il suo sogno e il suo progetto di lavoro iniziato anni fa con un percorso formativo a Firenze presso l’Accademia Metallo Nobile, per specializzarsi nella gioielleria fiorentina. "Il cliente mi spiega perché desidera un determinato tipo di gioiello e io lo creo così personalizzato" spiega Lucia. Tutta la sua produzione è senza uso di acidi

e processi chimici perché "sono molto sensibile all’ambiente e alla sostenibilità ambientale".