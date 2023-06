I giovani albergatori e le sfide del turismo

Cesenatico ospita il Meeting nazionale dei Giovani albergatori della riviera romagnola. L’appuntamento è domani pomeriggio a partire dalle 15, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove si raduneranno una quarantina di operatori turistici under 40, in rappresentanza delle associazioni delle varie località. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Adac Giovani, è l’occasione per parlare dei principali temi legati all’attualità del’economia turistica. Saranno organizzati anche corsi di formazione ed interverranno il presidente nazionale dei Giovani albergatori Dinno Derisi, l’amministrazione comunale con il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al turismo Gaia Morara in testa, il presidente di Adac Giovani Filippo Torres ed il presidente di Adac Federalberghi Leandro Pasini. Sempre al Museo della Marineria a seguire si terrà il consiglio direttivo dei giovani albergatori, mentre alle 18 le delegazioni si trasferiranno al Cala Romeo per un aperitivo e delle attività di team building; alle 21 la giornata si concluderà con una cena di gala al ristorante dello stabilimento balneare "La Spiaggia" del Grand Hotel da Vinci. La giornata successiva inizierà sempre nell’albergo a cinque stelle, dove è in programma una colazione di lavoro alle 9 con attività di formazione a cura di Gp Studios. Altre attività si svolgeranno a Riccione. Il Meeting è uno degli appuntamenti annuali più importanti del gruppo Cnga (Comitato nazionale giovani albergatori), e viene organizzato dal comitato territoriale che si propone come destinazione per l’incontro tra i giovani albergatori under 40 associati a Federalberghi. E’ una occasione di condivisione, crescita e formazione, che richiama ogni anno giovani imprenditori alberghieri provenienti da tutta Italia.

Il presidente Filippo Torres crede molto in questa iniziativa: "In qualità di rappresentante dei giovani albergatori di Cesenatico ritengo che questa sia una grande opportunità per poter valorizzare il nostro territorio e creare una sinergia tra i vari colleghi rappresentanti degli altri comitati. Avremo la possibilità di condividere esperienze e attività con altri colleghi, nonchè arricchire il nostro bagaglio professionale. Per noi giovani è importante inserirsi nel mondo lavorativo imprenditoriale rimanendo continuamente aggiornati. Puntiamo parecchio anche sulle attività di team building. Ci saranno quindi momenti di formazione e di studio, ma allo stesso tempo non mancheranno momenti di svago. In questo momento delicato, noi giovani vogliamo dare un segnale di ripartenza; siamo davvero orgogliosi di poter ospitare un evento così importante e non vediamo l’ora di accogliere i colleghi nella nostra amata Romagna". Giacomo Mascellani