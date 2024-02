I giovani bianconeri oggi in campo contro la Ternana

Continua lil duello per il posto da promozione diretta in Primavera 1 tra il Cesena capolista e il Benevento. Oggi 19esima giornata, il Cesena di Campedelli in testa con 43 punti ospiterà alle 14,30 a Villa Silvia la Ternana settima in classifica. I bianconeri hanno vinto 13 gare, quattro pareggi e una sconfitta a Benevento, contro la formazione che li insegue a una lunghezza e che ospiterà il Palermo. Il Cesena dovrebbe avere dalla prima squadra Giovannini come è stato nelle ultime gare, un apporto prezioso che ha portato fantasia e gol. Una macchina da guerra si stanno rivelando i bianconeri (52 reti segnate, 20 subite) ma il duello con il Benevento (oggi sfida il Palermo).

La classifica del girone B Primavera 2: Cesena 43, Benevento 42, Pisa 33, Napoli 28, Entella e Perugia 27, Ternana e Ascoli 26, Palermo 25, Cosenza 23, Spezia e Bari 22, Salernitana 19, Monopoli 14, Crotone e Pescara 12. Il 24 febbraio il Cesena sarà a Pisa, il Benevento ad Ascoli.