I giovani candidati in lista speranza per il futuro

Sono 384 i candidati delle quattordici liste presentate per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Non è stato facile per nessuno trovarli, ma c’è chi è riuscito a presentarli tutti e 32 (il numero massimo, tanti quanti i componenti del futuro consiglio comunale che aumenterà di un terzo i suoi membri dopo che Cesena è divenuta co-capoluogo), c’è chi ha presentato il numero sufficiente. Tra di essi, come giustamente rileva la lettrice, ci sono non pochi giovani, candidati un po’ in tutte le liste, anche se ce ne sono alcune più verdi delle altre.

Nelle conferenze in cui sono state presentate alla città, la parte più interessante e piacevole è stata proprio la autodescrizione dei candidati al debutto, che non hanno dimestichezza con la politica di professione e portano freschezza ed energia. Sorridenti, fiduciosi e fieri: ci credono. Un ragazzo cesenate di 22 anni iscritto a Filosofia, visibilmente emozionato mentre cercava di spiegare che cosa lo aveva mosso a mettersi a disposizione, ha ringraziato di essere nato a Cesena, di avere ricevuto qui un’istruzione e di vivere in una città bellissima. Per ripagare di così tanto, ha detto, "ho deciso di dare il mio contributo". L’impegno diretto, nei quartieri, magari se saranno eletti anche in consiglio comunale, ma è sufficiente semplicemente dentro il gruppo della lista a patto che non si smantelli dopo il voto, è un’occasione preziosa per sperimentare l’utilità e anche la bellezza della politica a servizio della città.