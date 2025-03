"I giovani chiedono paghe adeguate"

Melissa Magnani del Cafè degli Artisti vede così il problema della difficoltà di trovare manodopera nel settore turistico: "Il principale problema è che molti operatori turistici vogliono persone esperte ma pagano poco, mentre con i giovani spesso non riescono a formarli come dovrebbero. Io qualche anno fa, quando ero ancora minorenne, ho lavorato in un hotel e vi assicuro che è tosta. Si fa fatica a trovare personale proprio perchè i giovani oggi non vogliono più fare soltanto casa e lavoro, desiderano staccare la spina un giorno a settimana, anche perchè fa bene alla stessa attività, e chiedono giustamente paghe adeguate".