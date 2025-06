I giovani del centro educativo Techne a scuola con i poliziotti del Caps

Una visita al Caps per conoscere da vicino il mondo della Polizia di Stato. Ieri il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena ha accolto i ragazzi del centro socio-educativo Techne per un’esperienza all’insegna dell’inclusione, dell’attenzione e del rispetto reciproco. I protagonisti dell’incontro sono stati giovani ‘speciali’, giovani con fragilità importanti, che non possono essere inseriti in percorsi lavorativi tradizionali, ma che ogni giorno affrontano con impegno e dignità un cammino di crescita personale. Per loro, Techne rappresenta una scuola di vita: un luogo che li accompagna con attività formative su misura, pensate per valorizzare le loro capacità e stimolare relazioni autentiche. Durante la visita di ieri i poliziotti hanno raccontato il loro lavoro, hanno mostrato alcune semplici dimostrazioni operative e condiviso un momento di relazione autentica con i ragazzi. Al termine della mattinata, i partecipanti sono stati ospitati per un pranzo conviviale all’interno della mensa, riaperta nel mese di febbraio di quest’anno dopo l’alluvione che l’aveva resa completamente inservibile due anni fa, offerto dalla ditta Dussmann Service. "Per noi accogliere questi ragazzi è un momento di grande valore – sottolinea il direttore del Caps, Stefano Dodaro –: vogliamo offrire loro un’esperienza positiva e significativa, che possa lasciare un bel ricordo a tutti".