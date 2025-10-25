I giovani imprenditori in visita al pastificio del Fumaiolo

Gradita visita di studio per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato cesenate al Pastificio del Fumaiolo di Alfero. Lo stabilimento alferese comprende il reparto produttivo, stoccaggio, magazzini di materie prime e uffici. Oltre ad esso e al negozio monomarca a Bagno di Romagna, dal 2019 Pastificio del Fumaiolo ha aperto un distaccamento commerciale a Cesena. La superficie complessiva raggiunge i 4.000 metri quadri, con ulteriori prospettive di espansione.

"Durante la nostra visita allo stabilimento di Alfero- dice il presidente Confartigianato Giovani-Matteo Brighi- il titolare di Pastificio del Fumaiolo, Alessandro Caminati, ci ha mostrato con dovizia di particolari le varie produzioni. Caminati ha, fra l’altro, rimarcato che dopo aver consolidato la propria presenza all’interno del mercato italiano del Centro-Nord, ora l’azienda è pronta per espandersi in tutto il Paese, fino ad esplorare il mercato estero, puntando sui propri valori così come sulla garanzia rappresentata dal made in Italy. Ci hanno colpito la grande organizzazione e professionalità".

Fondata nel 1985 da Tiziano Caminati, l’azienda nasce come "Salumificio del Fumaiolo", ma col tempo ha ampliato la produzione includendo il pastificio (pasta fresca), le piadine, sughi e altri prodotti della tradizione romagnola. "Il nostro Gruppo ha una grande tradizione di visite aziendali alla scoperta delle eccellenze- sottolinea poi Brighi-.Una visita altamente istruttiva e piacevole quella al Pastificio del Fumaiolo, eccellenza di livello nazionale. Per noi giovani imprenditori conoscere, apprendere e fare tesoro delle buone pratiche degli imprenditori affermati è molto importante".

gi.mo.