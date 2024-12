I giovani judoka crescono. Kodokan da applausi

Lo scorso fine settimana, il gruppo sportivo Judo Kodokan Cesena è partito con un pullman di genitori e bambini per partecipare alla manifestazione amichevole regionale a Crevalcore, scrotato dal maestro Vladimiro Burioli e dal presidente Raffaella Molari.

Alla gara erano presenti venticinque società con al seguito circa 250 giovani e giovanissimi atleti.

Solo il Kodokan in effetti contava più di venti ragazzi iscritti alla manifestazione, che si sono rivelati anche in questa occasione come i più numerosi della regione.

Appena arrivati, sono iniziate le gare arbitrate da arbitri nazionali che per l’occasione sono restati in judoji per permettere ai bambini di confrontarsi senza il timore dell’ufficialità come di solito succede nelle gare tradizionali.

Alla fine degli incontri vincitori e vinti sono stati tutti egualmente premiati con una medaglia di partecipazione con grande consenso di genitori e istruttori.

Dopo la manifestazione, la società che ha organizzato la manifestazione ha consegnato come riconoscimento una medaglia e un gadget del judo a tutti i bimbi presenti.

Il prossimo appuntamento sarà ancora a Crevalcore, questa volta però riservato agli atleti agonisti. Il gruppo del Kodokan è ovviamente già al lavoro sul tatami con l’intento di tenere nel mirino il gradino più alto del podio.