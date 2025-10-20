"I giovani non vogliono mettersi in gioco"

Matteo Missiroli, titolare di Lpe Professional Srl, storica azienda di Gambettola, attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni audio, video e illuminazione per eventi (per conto di clienti come Technogym, Amadori e gruppo Martini), da quanto tempo siete alla ricerca di personale da assumere?

"Ho rilevato l’azienda nel 2016, dopo avervi lavorato per circa 25 anni, subentrando al fondatore che voleva andare in pensione. Dacché ricordi, siamo sempre stati sotto organico: nel nostro settore, le aziende specializzate sono poche e, conseguentemente, la mole di richieste è notevole. Quello che però ho notato, negli ultimi anni, è una disaffezione generale nei confronti del lavoro".

Che intende dire?

"Trovare persone già in possesso delle competenze giuste è quasi impossibile per noi, ma ci siamo sempre fatti carico dei percorsi di formazione per i neoassunti, cui abbiamo dedicato tempo e risorse economiche. Ora, però, non riusciamo più a trovare neppure giovani disposti a essere formati".

Quanti siete in azienda?

"Cinque, siamo una piccola realtà. Vorremmo crescere, ma in queste condizioni è molto difficile: quasi ogni giorno sono costretto a non accettare dei lavori, perché so di non avere forze a sufficienza per portarli a termine con la qualità desiderata".

Quali sono le ragioni di tanto disinteresse?

"Il lavoro non è più percepito come una priorità. E, pian piano, sono venuti meno l’entusiasmo, il desiderio di mettersi in gioco o, semplicemente, di ‘mettere la testa’ in ciò che si fa. I profili che stiamo cercando non devono solo eseguire dei comandi: devono ragionare su ciò che fanno, conoscere il contesto in cui si muovono e, perché no? Contribuire con nuove idee".

Non succede?

"Nella gran parte dei casi, no. Anche nei giovani che escono dalle scuole professionali, o addirittura dai corsi di laurea in Ingegneria, vedo sguardi disorientati e distratti. I più non vedono l’ora di terminare la giornata e andare a casa".

m.d.f.