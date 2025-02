"I giovani sono il nostro futuro"

Quale miglior esempio di cooperativa se non il sistema classe? Lo sa bene Confcooperative che, anche in virtù di questa affinità con il mondo della scuola, da tempo sostiene l’iniziativa del Resto del Carlino, uno dei tanti progetti che l’associazione di categoria porta avanti a sostegno dei giovani. Ma questo non è l’unico tema caro alla realtà che, quest’anno, ha ricevuto un riconoscimento importante: "Abbiamo ricevuto la certificazione di parità di genere – spiega Mauro Neri, presidente di Confcooperative Forlì-Cesena -, un riconoscimento a livello ministeriale che ci riempie d’orgoglio, dato che per noi la parità di genere è fondamentale. Lo è rispetto ai fatti gravissimi che leggiamo ogni giorno sui giornali, ma anche nella nostra quotidianità: le donne hanno diritto a ricevere lo stesso stipendio dei loro colleghi uomini, ad avere contratti equi e la stessa possibilità di affermarsi nel mondo del lavoro, dato che non è più pensabile affidare esclusivamente a loro il compito di accudimento domestico. In questo senso noi, come realtà associativa, dobbiamo essere un buon esempio per le imprese per fare ogni giorno importanti passi avanti".

Tra i progetti storici di Confcooperative c’è anche quello legato alle cooperative di comunità, per promuovere il lavoro nei territori interni: "Con questo progetto che coinvolge tanti giovani che amano i loro paesi – sottolinea il presidente di Confcooperative Forlì-Cesena Mauro Neri – vogliamo contribuire a mettere un freno al calo demografico nelle aree collinari più distanti dalla città, una tendenza diventata ancora più problematica dopo l’alluvione. È importante che le campagne siano vissute, anche perché lo spopolamento è all’origine della scarsa manutenzione che porta poi ai disastri che abbiamo visto".

Non da meno il progetto delle comunità energetiche: "Parliamo di cooperative virtuose – le parole di Neri – che si spendono nella produzione di energia elettrica installando impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici. Visto che non possiamo prescindere dall’uso di energia, facciamo almeno in modo che sia più pulita". Nel dare ai ragazzi un suggerimento sui possibili temi da affrontare, Neri non ha dubbi: "Parità di genere e sviluppo sostenibile sarebbero argomenti interessantissimi".

Sofia Nardi