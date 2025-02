I grandi film dagli anni ’50 e ’70

In riviera tornano gli incontri sulla storia del cinema. L’iniziativa è organizzata dalla sezione di Cesenatico dell’Anpi in collaborazione con Cgil di Forlì-Cesena e il patrocinio del Comune. Il primo appuntamento è questa sera alle 20.45, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, dove si terrà una serata sui film italiani tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta. Attraverso la televisione, i primi programmi e il mitico Carosello nato nel 1957, si imponevano nuovi stili di vita e modi di consumare. Il cinema cominciava a cedere il passo alla tv, il creatore egemone di mentalità, valori, miti. La conferenza parte dal presupposto che non sono stati i sociologi, gli antropologi, i commentatori di costume, gli analisti dei nuovi tempi, gli uomini politici o i giornalisti a raccontarlo, ma i cineasti che per primi mostrarono sugli schermi il grande cambiamento che iniziò alla fine degli anni ’50. Ingresso gratuito.