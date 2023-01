I grandi talenti del jazz domani al Jam Session

Il quartetto formato da Carlo Atti al sassofono, Andrea Calì al piano, Stefano Dallaporta al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria, suonerà dal vivo domani sera, a partire dalle 21.30, al Jam Session di Cesenatico. I quattro musicisti sono tutti talenti molto apprezzati nel panorama jazz, dove hanno scritto pagine importanti.

Carlo Atti ha una lunga carriera in cui è stato protagonista assieme ai big italiani e stranieri della musica jazz, ma lo ha visto esibirsi anche al fianco di artisti di successo della musica pop italiana e cantautorale, come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Rossana Casale e persino i mitici Skiantos. Andrea Calì, pianista dalla grande personalità e interessante compositore, nel 2016 ha pubblicato l’album ’Take the line’ in trio con Christian Pepe al contrabbasso e Simone Sferruzza alla batteria, con brani di sua composizione, in cui esprime l’amore per i padri di questa musica; oggi fa parte dei Bad Uok assieme ad Andrea Grillini. Stefano Dallaporta nella sua carriera ha portato il contrabbasso ad incrociarsi con grandi artisti all’estero ed ha partecipato ai più importanti festival jazz dove è stato anch’egli indiscusso protagonista. Andrea Grillini è un batterista che ha partecipato a numerose iniziative importanti, ha preso parte allo Human Rights Nights Film Festival promosso dalla Cineteca di Bologna, ha suonato al ’Soweto Art Festival’ e ha calcato i palchi dei più importanti festival jazz italiani e internazionali.

Per gli appassionati il concerto di domani sera, aperto a tutti, è di quelli da non perdere. Il successivo appuntamento del Jazz Club al Jam Session di Cesenatico è mercoledì 8 febbraio, quando sul palco si esibiranno dal vivo Gionata Costa violoncello e Massimo Marches alla chitarra e voce in ’Miscellanea Beat’.

Giacomo Mascellani